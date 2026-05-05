В Астане подорожает электроэнергия

В этом году в столице Казахстана поднимется стоимость за электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Предельные уровни стоимости ее передачи на ближайшие несколько лет уже установили, передает "КТК". Цена за киловатт-час для жителей Астаны будет расти постепенно – из года в год.

"При этом только в нынешнем году компания, которая передает электроэнергию по всему городу, запланировала вложить в обновление и развитие инфраструктуры больше 7 млрд тенге", – говорится в сюжете.

Эти деньги собираются потратить:

на замену устаревшего оборудования;

на строительство и реконструкцию объектов;

на автоматизацию системы учета электроэнергии;

другие работы.

