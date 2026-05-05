Происшествия

Разорвало автомобиль на части: жуткое ДТП произошло на объездной дороге в Алматы

В ночь на 6 мая 2026 года в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Трагедия разыгралась на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД), не доезжая до улицы Диваева, передает Zakon.kz.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz очевидцы, автомобиль Subaru Forester следовал по магистрали в северном направлении.

По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего внедорожник вылетел с проезжей части.

На скорости преодолев бордюр и арык, машина продолжила движение по склону, где произошло столкновение с опорой рекламного щита, отметили свидетели инцидента. Удар был такой силы, что транспортное средство получило критические повреждения.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

В настоящий момент участок дороги оцеплен. На месте работают сотрудники полиции и криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Департамента полиции города. 

Ранее сообщалось, что вечерняя поездка по центру Семея обернулась серьезным дорожно-транспортным происшествием. Пьяный водитель на иномарке устроил настоящий погром, протаранив несколько автомобилей и врезавшись в здание исторической библиотеки имени Абая. 

Канат Болысбек
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
