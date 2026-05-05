Разорвало автомобиль на части: жуткое ДТП произошло на объездной дороге в Алматы
Как сообщили корреспонденту Zakon.kz очевидцы, автомобиль Subaru Forester следовал по магистрали в северном направлении.
По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего внедорожник вылетел с проезжей части.
На скорости преодолев бордюр и арык, машина продолжила движение по склону, где произошло столкновение с опорой рекламного щита, отметили свидетели инцидента. Удар был такой силы, что транспортное средство получило критические повреждения.
Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
В настоящий момент участок дороги оцеплен. На месте работают сотрудники полиции и криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии.
Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Департамента полиции города.
