Скандал на стройке: за инвалидность казахстанского студента наказан работодатель

В Семее завершилось расследование скандального инцидента на стройке, в результате которого 20-летний студент остался без руки, сообщает Zakon.kz.

Все произошло 11 апреля на стройке нового жилого комплекса. Подрабатывавший там студент лишился руки, когда ее затянуло в бетономешалку при попытке очистить забившийся аппарат.

В инспекции труда пришли к выводу, что вся вина лежит на работодателе. Комиссия установила полную степень вины работодателя. В том числе по части того, что работник был допущен к выполнению обязанностей без заключения трудового договора, передает "КТК".

На индивидуального предпринимателя наложили шесть административных штрафов за целый ряд нарушений на 160 МРП. Общая сумма составила 692 тыс. тенге.

"Пострадавшему посоветовали через суд добиваться компенсации", – говорится в репортаже.

Работодателя привлекли к административной ответственности за следующие нарушения:

не заключение трудового договора;

непроведение инструктажей;

непроведение обучения по безопасности и охране труда;

не заключение договора страхования от несчастного случая.

