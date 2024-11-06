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Французский студент потерял руку во время драки в поезде

Французский студент потерял руку в драке в поезде , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 02:54 Фото: pixabay
В результате драки во французском поезде с применением топора и самурайского меча ранены четыре студента. Один из них лишился руки, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, четверо подростков получили ранения, двое из них – серьезные. Инцидент случился в пригородном поезде 4 ноября недалеко от Парижа.

У одной из жертв (все в возрасте 16 или 17 лет) отрезана рука, а у другой – расколот череп.

Еще двое получили более легкие ранения в результате драки, которая, по словам одного источника в полиции, вспыхнула около 8:00 утра, когда подростки направлялись в среднюю школу.

Пока не ясно, что стало причиной драки, в ходе которой использовались такие виды оружия, как топор, нож, самурайский меч и бейсбольные биты.

Все раненые были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

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