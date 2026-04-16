Происшествия

Молодому парню оторвало руку на стройке в Семее

В городе Семее молодой парень на стройке получил страшную травму, в результате которой лишился правой руки, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. В описании к фото с покалеченным 20-летним парнем говорится, что 11 апреля 2026 на стройке в компании "Abai eli" ему оторвало правую руку аппаратом для стяжки. Врачи провели ампутацию выше локтя.

"Он работал неофициально: без трудового договора, без инструктажа по технике безопасности, без обучения работе с оборудованием. Фактически его допустили к опасной работе без какой-либо подготовки. Сейчас работодатель (ИП) пытается уйти от ответственности, утверждая, что была "практика" и вина лежит на самом пострадавшем. На данный момент парень находится в БСМП с тяжелой степенью травмы, уже вышел из реанимации и находится под наблюдением врачей", – говорится в подписи.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай прокомментировали:

"По факту получения производственной травмы на одном из строительных объектов города Семей начато досудебное расследование по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение вреда здоровью. По предварительным данным, 11 апреля текущего года 20-летний наемный рабочий при очистке строительного агрегата получил травматическую ампутацию руки вследствие самопроизвольного включения оборудования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

Материалы направлены в Трудовую инспекцию для проведения проверки по вопросам, не входящим в компетенцию органов внутренних дел.

В Департаменте Комитета государственной инспекции труда по области Абай сообщили, что по данному случаю уже создана комиссия.

"Она будет работать 10 рабочих дней. В ее состав помимо представителей госинспекции труда включен работодатель, на территории которого все это произошло. Он не отказывается от того, что пострадавшего допустили к работе без обучения и инструктажа. По итогам работы комиссии материалы расследования будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, – сообщил Halyqstan руководитель департамента Ерлан Нияткабылов.

А в Таразе школьник остался без глаза после драки.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
