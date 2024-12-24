Машина скорой помощи не доехала до мужчины в Костанайской области

24 декабря в 25 км от села Ковыльный города Аркалык на участке автодороги республиканского значения "Жезказган – Петропавловск" машина скорой помощи не смогла добраться до водителя грузовика, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, это произошло из-за бездорожья. Тогда на помощь к бригаде скорой помощи, а заодно и мужчине 1980 года, пришли спасатели. Преодолев сложный участок дороги они доставили врача к больному мужчине, нуждавшемуся в срочной медицинской помощи.

Затем пострадавшего аккуратно транспортировали до автомобиля скорой помощи, ожидавшего на проезжей части.

"Благодаря слаженной работе спасателей, пострадавший своевременно получил необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

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