Машина скорой помощи не доехала до мужчины в Костанайской области
Фото: pexels
24 декабря в 25 км от села Ковыльный города Аркалык на участке автодороги республиканского значения "Жезказган – Петропавловск" машина скорой помощи не смогла добраться до водителя грузовика, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, это произошло из-за бездорожья. Тогда на помощь к бригаде скорой помощи, а заодно и мужчине 1980 года, пришли спасатели. Преодолев сложный участок дороги они доставили врача к больному мужчине, нуждавшемуся в срочной медицинской помощи.
Затем пострадавшего аккуратно транспортировали до автомобиля скорой помощи, ожидавшего на проезжей части.
"Благодаря слаженной работе спасателей, пострадавший своевременно получил необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
В Костанае 29 детей пострадали на ледяных горках, которые специально залили к Новому году. Практически у всех констатированы травмы конечностей, ушибы и сотрясение мозга.
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