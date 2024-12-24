#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
523.72
544.09
5.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
523.72
544.09
5.2
Происшествия

Машина скорой помощи не доехала до мужчины в Костанайской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 08:15 Фото: pexels
24 декабря в 25 км от села Ковыльный города Аркалык на участке автодороги республиканского значения "Жезказган – Петропавловск" машина скорой помощи не смогла добраться до водителя грузовика, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, это произошло из-за бездорожья. Тогда на помощь к бригаде скорой помощи, а заодно и мужчине 1980 года, пришли спасатели. Преодолев сложный участок дороги они доставили врача к больному мужчине, нуждавшемуся в срочной медицинской помощи.

Затем пострадавшего аккуратно транспортировали до автомобиля скорой помощи, ожидавшего на проезжей части.

"Благодаря слаженной работе спасателей, пострадавший своевременно получил необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

В Костанае 29 детей пострадали на ледяных горках, которые специально залили к Новому году. Практически у всех констатированы травмы конечностей, ушибы и сотрясение мозга.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Жители Уральска пресекли выброс грязного снега в реку Чаган
Происшествия
06:23, Сегодня
Жители Уральска пресекли выброс грязного снега в реку Чаган
Астанчанка отомстила подруге, разместив непристойное объявление в ОLX
Происшествия
00:31, 24 декабря 2024
Астанчанка отомстила подруге, разместив непристойное объявление в ОLX
Летучая мышь пробралась в квартиру на четвертом этаже жилого дома в Уральске
Происшествия
00:07, 24 декабря 2024
Летучая мышь пробралась в квартиру на четвертом этаже жилого дома в Уральске
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: