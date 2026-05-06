#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Происшествия

Страшный пожар на Хоргосе уничтожил почти 20 казахстанских фур с товаром

Пожар, дым , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 14:14 Фото: Instagram/zharkent.reklam
На территории Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" на границе Казахстана и Китая случился страшный пожар, уничтоживший порядка 20 грузовиков, сообщает Zakon.kz.

Видео с полыхающими машинами появилось в соцсетях.

На некоторых кадрах есть уже потушенные фуры, видно, что они полностью уничтожены огнем, а рядом лежат товары, находившиеся внутри.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Жетысу сообщили, что инцидент случился 4 мая 2026 года на приграничной территории со стороны КНР. На пульты экстренных служб "101" и "112" сообщения не поступали, поскольку территория относится к Китаю.

В акимате Панфиловского района области Жетысу паблику taldykorganec_kolesa рассказали, что в результате пожара сгорели 17 казахстанских фур. Все разбирательства будут проходить на китайской стороне, так как инцидент произошел там. Власти региона, между тем, заявили, что водителей и владельцев сгоревших фур не оставят – окажут юридическую и посильную помощь.

5 мая 2026 года в Усть-Каменогорске на территории завода произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. Позже стало известно о гибели двух человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
МЦПС Хорогос
11:02, 02 февраля 2026
Важное объявление по "Хоргосу" сделали казахстанцам
Полиция задержала участников драки на "Хоргосе"
16:48, 07 сентября 2023
В Сети появилось видео массовой драки на "Хоргосе"
Центр "Хоргос" не будет работать с 9 февраля
17:55, 05 февраля 2024
Центр "Хоргос" на границе Казахстана с Китаем не будет работать с 9 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы
02:59, 07 мая 2026
Зангар Нурланулы вышел в третий круг турнира в Германии
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: