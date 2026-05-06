Страшный пожар на Хоргосе уничтожил почти 20 казахстанских фур с товаром

На территории Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" на границе Казахстана и Китая случился страшный пожар, уничтоживший порядка 20 грузовиков, сообщает Zakon.kz.

Видео с полыхающими машинами появилось в соцсетях.

На некоторых кадрах есть уже потушенные фуры, видно, что они полностью уничтожены огнем, а рядом лежат товары, находившиеся внутри.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Жетысу сообщили, что инцидент случился 4 мая 2026 года на приграничной территории со стороны КНР. На пульты экстренных служб "101" и "112" сообщения не поступали, поскольку территория относится к Китаю.

В акимате Панфиловского района области Жетысу паблику taldykorganec_kolesa рассказали, что в результате пожара сгорели 17 казахстанских фур. Все разбирательства будут проходить на китайской стороне, так как инцидент произошел там. Власти региона, между тем, заявили, что водителей и владельцев сгоревших фур не оставят – окажут юридическую и посильную помощь.

5 мая 2026 года в Усть-Каменогорске на территории завода произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. Позже стало известно о гибели двух человек.

