Происшествия

Крупную нарколабораторию накрыли полицейские в Мангистауской области

Лабораторию по выращиванию наркотиков накрыли полицейские в Мангистауской области
28 апреля 2026 года в одном из населенных пунктов Мангистауской области при проверке частного дома были задержаны двое казахстанцев, которые пытались избавиться от наркотических растений, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что оперативно-следственной группой проведен обыск, в результате которого в хозяйственной постройке на территории домовладения обнаружена специально оборудованная лаборатория для выращивания наркотических веществ.

"Изъяты фитолампы, водяные фильтры, жидкие удобрения, электрические генераторы, а также растение каннабиса. В другой хозяйственной постройке найдены свертки с веществом, похожим на наркотическое, электронные весы, приспособления для употребления и ноутбук. Также на территории двора выявлены дополнительные выращенные растения", – отметили полицейские.

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых наркотических средств составил 30 кг 840 г марихуаны.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 297 и ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Один из подозреваемых помещен под административный арест в специальный приемник, второй – в изолятор временного содержания.

На таможенном посту "Тажен" в Мангистауской области пресечена попытка незаконного перемещения крупной партии товаров, скрытых под видом продуктов питания.

