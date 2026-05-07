Списанные пассажирские вагоны сгорели в Караганде

Днем 6 мая на ул. Новоселов полностью сгорели три железнодорожных вагона, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС области, состав находился на территории частной транспортной компании. Пламя уничтожило все внутреннее наполнение трех списанных вагонов, сцепленных между собой.

Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Также 6 мая в Жамбылской области полицейские помогли потушить грузовик с пчелиными ульями.