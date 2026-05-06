Грузовой автомобиль с пчелиными ульями горел в Жамбылской области
Фото: pixabay
В Жамбылской области полицейские помогли потушить грузовой автомобиль с пчелиными ульями, сообщает Zakon.kz.
Полицейские поделились, что в Меркенском районе заметили на обочине загоревшийся автомобиль Газель.
"В транспортном средстве перевозились пчелиные ульи. Причиной пожара стало неосторожное использование дымогенератора, применяемого в пчеловодстве. Полицейские незамедлительно приступили к тушению и до прибытия пожарных подразделений локализовали возгорание", – рассказали стражи порядка.
Принятые меры позволили предотвратить дальнейшее распространение огня. Пострадавших нет.
На территории Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" на границе Казахстана и Китая случился страшный пожар, уничтоживший порядка 20 грузовиков.
