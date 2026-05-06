Грузовой автомобиль с пчелиными ульями горел в Жамбылской области

В Жамбылской области полицейские помогли потушить грузовой автомобиль с пчелиными ульями, сообщает Zakon.kz.

Полицейские поделились, что в Меркенском районе заметили на обочине загоревшийся автомобиль Газель.

"В транспортном средстве перевозились пчелиные ульи. Причиной пожара стало неосторожное использование дымогенератора, применяемого в пчеловодстве. Полицейские незамедлительно приступили к тушению и до прибытия пожарных подразделений локализовали возгорание", – рассказали стражи порядка.

Принятые меры позволили предотвратить дальнейшее распространение огня. Пострадавших нет.

