Град размером с яйцо пробил крыши домов и разбил машины в Актюбинской области
В Актюбинской области мощный град нанес огромный ущерб жителям региона, сообщает Zakon.kz.
Люди остались без света, повреждены десятки домов. Огромные льдины пробивали кровлю и разбивали автомобили, передает "КТК".
По словам очевидцев, градины были размером с куриное яйцо. В селе Жарма повалены восемь электрических столбов. Населенный пункт сутки оставался без света. Не меньше разрушений и в ауле Шенбертал. Там град буквально изрешетил крыши домов, пострадали сараи и другие постройки. После ливня жилье некоторых сельчан начало затапливать.
Сейчас в Иргизском районе работает спецкомиссия. Экспертам предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихией. Только после этого станет известно, смогут ли люди получить компенсацию.
"Штормового предупреждения о крупном граде заранее не поступало", – заявляют местные власти.
