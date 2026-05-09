Туристка из Швейцарии попала в затруднительную ситуацию в Казахстане
Во время рейдовых мероприятий, проведенных в районе реки Илек в районе Алматы города Актобе, спасатели обнаружили автомобиль, застрявший в песчаной местности, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, в салоне находилась гражданка Швейцарии – автотуристка, следовавшая на личном автомобиле в направлении Монголии.
"На место происшествия оперативно были направлены силы МЧС. Автомобиль успешно эвакуировали из песчаного участка и вывели на безопасную территорию. Медицинская помощь женщине не потребовалась", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автодом с иностранными туристами опрокинулся на трассе в Казахстане.
