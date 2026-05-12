Происшествия

КНБ провел масштабную спецоперацию: изъяты автоматы, гранатомет и сотни боеприпасов по стране

оружие, боеприпасы, КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 10:27
В апреле 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Алматы, Шымкенте и ряде областей провел оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета, всего изъято 63 единицы, в их числе 4 автомата Калашникова, 38 ружей, 20 пистолетов, реактивный штурмовой гранатомет "РШГ-2", а также 4 гранаты и 188 боеприпасов.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области обнаружено и изъято промышленное взрывчатое вещество общим весом 346,5 килограмма.

Также отмечено, по указанным фактам проводятся оперативно-следственные действия.

оружие, патроны, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 10:27

Фото: gov.kz

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

27 апреля сообщалось, что КНБ провел задержания в двух городах. Тогда была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сборе и распространении персональных данных казахстанцев.

