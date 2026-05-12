МВД жестко предупредило любителей "минировать" школы и ТРЦ

В Казнете фиксируются случаи, когда подростки активно распространяют ложные сообщения о якобы готовящихся взрывах, поджогах и других угрозах. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) сегодня, 12 мая 2026 года.

Так, по данным ведомства, в Алматинской области задержаны два ученика 9-го класса за заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

Установлено, что они причастны к 14 подобным фактам в Астане и Алматинской области.

Кроме того, ученик 9-го класса из Восточно-Казахстанской области на почве ссоры с пользователями социальных сетей от их имени направил на электронные почты акимата Шымкента и одного из торговых домов Актау сообщения о заложенных взрывных устройствах.

При совершении преступлений они использовали анонимные номера телефонов и электронные почты.

"Важно понимать: даже если это была "шутка" или розыгрыш, такие действия считаются уголовным преступлением". Заместитель начальника управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД Аман Аубакиров

Также, по его словам, ложные сообщения об угрозах вызывают панику среди людей и отвлекают экстренные службы от оказания реальной помощи.

"За такие действия предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Все подобные случаи тщательно проверяются, а виновные устанавливаются, в том числе с использованием современных технологий. В этой связи обращаемся ко всем гражданам: не распространяйте непроверенную информацию, не отправляйте ложные сообщения и объясняйте детям последствия таких поступков. Если вы получили сообщение с угрозой, то незамедлительно сообщите в полицию". Аман Аубакиров

10 мая МВД выпускало срочное обращение к гражданам, которые рисуют на природных и исторических объектах.