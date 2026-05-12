Угон, ночная погоня и смерть друга: школьник стал причиной трагедии в Таразе

Около 03:00 в Таразе, на главном проспекте города, 15-летний подросток устроил смертельную аварию, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, подростков в машине заметили полицейские. Они потребовали остановиться, но 15-летний водитель решил уйти от погони. В итоге Audi отбросило в сторону, где стоял электрический столб. Удар стал смертельным для пассажира на переднем сиденье, второму парню понадобилась операция. От полученных травм мальчик скончался на месте.

По одной из версий, несовершеннолетний водитель угнал машину у отца, которому теперь придется отвечать за произошедшее.

"В рамках уголовного дела будет рассмотрен вопрос ответственности владельца автомашины, допустившего управление лицу, не имеющему права управления. Также родители подлежат ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за ребенком". Руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова

Ранее сообщалось, что 50-летняя женщина погибла в страшном ДТП в СКО.