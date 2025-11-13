Секс-рабство школьницы в Кызылорде: подозреваемых ищут по всему Казахстану

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената 13 ноября 2025 года прокомментировал ход расследования второго уголовного дела о попавшей в сексуальное рабство школьнице в Кызылорде, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, следственные действия по данному факту продолжаются.

"Мы знаем о том, что, к сожалению, девочка принудительно была вынуждена вступать в половые отношения, в том числе со взрослыми людьми. По основному уголовному делу за ряд тяжких преступлений подозреваемые осуждены и получили большие сроки. В части того, что девочка, возможно, подвергалась другим насильственным действиям – мы проводим необходимые следственные действия, расследование продолжается", – сказал Санжар Адилов.

Он уточнил, что направлены соответствующие поручения по территории Казахстана. В числе подозреваемых иностранцев нет.

"Мы говорим о том, что направили поручения по территории Казахстана и с теми лицами, с которыми она вступала в половую связь. Мы обязаны провести следственные действия – допросить, знали или не знали о возрасте, и дальше уже дать правовую процессуальную оценку (их действиям. – Прим. ред.) В Кызылординской области имели место насильственные действия. А поручения направлены по всему Казахстану, потому что есть определенные данные, которые мы обязаны проверить, исходя из переписок, исходя из данных, кто посещал гостиничные номера, кто находился", – пояснил вице-министр.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками. Полиция Кызылординской области сделала заявление по поводу этого резонансного преступления, отметив, что оно начинает обрастать ложными фактами. 3 апреля суд вынес решение по делу о секс-рабстве школьницы.