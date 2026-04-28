Происшествия

Казахстанца обвинили в изнасиловании внука: полиция отчиталась о ходе расследования

фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 14:09
В Казнете распространяют информацию о том, что в Отырарском районе Туркестанской области под следствие попал пожилой мужчина: его подозревают в изнасиловании собственного 8-летнего внука, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в полицию с заявлением обратилась мама мальчика.

Теперь, согласно информации пресс-службы регионального Департамента полиции (ДП), проводится досудебное расследование.

Также стражи порядка на запрос корреспондента уточнили, что по результатам первоначальных следственных мероприятий факты противоправных действий не установлены, телесных повреждений не обнаружено.

Вместе с тем продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

"Назначены дополнительные экспертизы".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Уже по результатам расследования будет принято процессуальное решение в установленном законодательством порядке.

Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

В заключительной части релиза казахстанцев также призвали воздерживаться от распространения недостоверной информации и полагаться исключительно на официальные источники.

Ранее мы рассказывали, что жительница Атырау уже более 3 лет пытается добиться справедливости в деле о возможном сексуальном насилии в отношении ее малолетних детей. Несмотря на наличие медицинских заключений и неоднократные обращения в полицию, подозреваемый до сих пор находится на свободе.

Анастасия Московчук
