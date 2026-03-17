Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании девочки экс-чиновник скончался в Уральске

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 23:44 Фото: pexels
В Уральске скончался бывший сотрудник акимата Шынгырлауского района ЗКО, находившийся под следствием по делу об изнасиловании 16-летней девочки. Информацию о смерти мужчины подтвердили в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 11 марта задержанного экстренно госпитализировали из ИВС в реанимационное отделение областной многопрофильной больницы в связи с резким ухудшением здоровья.

"Диагноз: токсическое поражение печени с печеночным некрозом, инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом. 16 марта в 18:10 не приходя в сознание, мужчина скончался. По факту смерти начато досудебное расследование. Проводится всесторонняя проверка", – заявили стражи порядка 17 марта 2026 года.

В Департаменте полиции региона отметили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

23 февраля 2026 года стало известно, что на западе Казахстана изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. По предварительной информации, в полицию обратился отец пострадавшей. Он рассказал, что 2 января мужчина обманом завлек домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней.

В полиции ЗКО сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 120 "Изнасилование несовершеннолетней" УК РК, добавив, что "вопрос о применении меры пресечения "содержание под стражей" в отношении подозреваемого будет решен после проведения комплекса следственных действий по делу".

25 февраля замглавы МВД Санжар Адилов заявил, что дело по факту изнасилования девочки в ЗКО вновь возобновили. Он также прокомментировал жалобу потерпевшей стороны, которая заявила, что полицейские отпустили подозреваемого в насилии, несмотря на его признание.

28 февраля стало известно, что по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки в ЗКО задержан экс-чиновник. Выяснилось, что он работал в одном из отделов акимата Шынгырлауского района, но после поступления заявления его уволили. В прокуратуре региона 27 февраля сообщили, что в отношении Жупулова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 месяцев.

Карина Адильбекова
