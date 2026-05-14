Трагедия в Актау: в ДТП со служебным авто полиции погиб ребенок

В Актау под колесами служебного автомобиля полиции погиб ребенок. Информацию сегодня, 14 мая 2026 года, подтвердили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла накануне, 13 мая. "В 27-м микрорайоне Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автотранспорта. В результате наезда погиб ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия". Пресс-служба ДП Мангистауской области Департамент полиции региона выражает соболезнования родным и близким погибшего ребенка. "Руководством департамента полиции данный факт взят на особый контроль. По итогам расследования будут приняты меры в строгом соответствии с законом", – заверили в пресс-службе ДП Мангистауской области. 13 мая 2026 года стало известно, что школьники на машине сбили ребенка и пытались скрыть ДТП в Алматинской области.

