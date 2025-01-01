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Культура и шоу-бизнес

Деми Мур сняла зимнее видео с единственной внучкой

Деми Мур, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 07:55 Фото: Instagram/demimoore
На днях 62-летняя актриса показала, как проводит время с полуторагодовалой внучкой Луэттой, сообщает Zakon.kz.

Судя по публикации в Instagram, Деми Мур и малышка сполна насладились снежной погодой в штате Айдахо, где обе с удовольствием резвились в снегу. Настроение бабушки и внучки, а также атмосфера сделали видео невероятно теплым и душевным.

"Снежные дни с моей Лу", – лаконично подписала публикацию Мур.

Артистка была замужем за Брюсом Уиллисом 13 лет, но развелись супруги в 2007 году. В браке у пары родились три дочери, старшая из которых и является мамой Луэтты.

По-своему встретила Новый год российская модель Мария Миногарова. Она выпустила елочные игрушки с изображением самой себя.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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