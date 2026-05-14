Автомобиль сгорел в Мангистауской области

Десятки людей стали очевидцами того, как в Мангистауской области горел автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что пожар произошел 13 мая 2026 года, сообщение о нем поступило в 21:01. Возгорание случилось возле дома №67 в 1-м микрорайоне села Курык Каракиянского района.

На место оперативно прибыли сотрудники пожарной части №7. Как выяснилось, загорелся моторный отсек автомобиля марки Mercedes.

Пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был полностью потушен в 21:15.

Ранее, 8 мая, пожарные подразделения спасли популярное алматинское кафе от огненной стихии.