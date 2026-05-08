Пожарные подразделения спасли популярное алматинское кафе от огненной стихии

Ночью 8 мая на пульт 112 города Алматы поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе по улице Дегтярева, сообщает Zakon.kz.

В момент прибытия на место событий пожарные установили, что кафе горит открытым пламенем.

Автоцистерны незамедлительно установили на пожарные гидранты, расположенные вблизи, на расстоянии около 100 метров, была обеспечена бесперебойная подача воды.

В целях обеспечения безопасности двое жильцов соседнего дома были выведены на безопасное расстояние. Так пожар удалось ликвидировать.

Во время тушения из горящего кафе вынесли 5 газовых баллонов. Это позволило предотвратить возможный взрыв.

Спасатели предотвратили распространение огня на соседние частные дома. Причина пожара устанавливается.

