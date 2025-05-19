Спасатели вытащили из грязи авто с людьми в Мангистауской области
Фото: pixabay
19 мая 2025 года в Мангистауской области легковой автомобиль с водителем и пассажирами попал в западню, сообщает Zakon.kz.
Четыре человека, застрявшие в грязевой массе на полевой дороге в Бейнеуском районе, не смогли самостоятельно выбраться и обратились за помощью к спасателям.
"Группа спасателей на технике высокой проходимости, оснащенной лебедкой, извлекла автомобиль из западни. Медицинская помощь никому не понадобилась".МЧС РК
Спасатели рекомендуют заранее планировать свой маршрут и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении.
А ранее спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.
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