#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
510.78
576.06
6.35
Общество

Спасатели вытащили из грязи авто с людьми в Мангистауской области

Спасатели вытащили из грязи авто с людьми в Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 22:26 Фото: pixabay
19 мая 2025 года в Мангистауской области легковой автомобиль с водителем и пассажирами попал в западню, сообщает Zakon.kz.

Четыре человека, застрявшие в грязевой массе на полевой дороге в Бейнеуском районе, не смогли самостоятельно выбраться и обратились за помощью к спасателям.

"Группа спасателей на технике высокой проходимости, оснащенной лебедкой, извлекла автомобиль из западни. Медицинская помощь никому не понадобилась".МЧС РК

Спасатели рекомендуют заранее планировать свой маршрут и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении.

А ранее спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Массовое задержание подростков в пригороде Актау обсуждают в Сети
Общество
21:07, Сегодня
Массовое задержание подростков в пригороде Актау обсуждают в Сети
Акмолинец оформил восемь кредитов и отдал их псевдоюристам
Общество
18:25, Сегодня
Акмолинец оформил восемь кредитов и отдал их псевдоюристам
Призывников Алматы проводили в армию
Общество
18:01, Сегодня
Призывников Алматы проводили в армию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: