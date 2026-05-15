Происшествия

Алматинка обвинила фельдшера в домогательствах: инцидент прокомментировали в скорой помощи

Фото: pexels
Ранее в соцсетях появился пост жительницы Алматы, в котором она пожаловалась на неприемлемое поведение со стороны фельдшера скорой помощи, приехавшего к ней по вызову. На пост отреагировали в службе скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

По словам женщины, приехавший на вызов фельдшер 1992 года рождения под предлогом помощи начал домогаться до нее, а при попытке вызвать полицию отобрал телефон и якобы насильственно удерживал в квартире.

Между тем сам фельдшер, как сообщили в службе скорой медицинской помощи, написал заявление о защите чести и достоинства в связи с клеветой.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о якобы домогательствах со стороны фельдшера скорой медицинской помощи к пациентке во время вызова в Алматы. По данному факту службой скорой медицинской помощи города Алматы проведено внутреннее служебное расследование. Проверка не подтвердила сведения, опубликованные в интернете, о якобы недопустимых действиях медицинского работника", – проинформировали там.

Так, согласно служебной записке фельдшера, по прибытии на вызов пациентке была оказана первая медицинская помощь в соответствии с утвержденными медицинскими протоколами. Также пациентке была предложена госпитализация, однако она отказалась.

"Для исключения возможной сердечной патологии и с учетом жалоб пациентки фельдшером была проведена электрокардиография (ЭКГ). После осмотра актив передан в поликлинику по месту прикрепления. В связи с неадекватным поведением пациентки фельдшер был вынужден вызвать сотрудников полиции по номеру 102 и написать соответствующее заявление на месте", – уточнили в ССМП.

Там добавили, что медицинский работник более 6 лет работает в службе скорой медицинской помощи. За весь период работы каких-либо жалоб или нареканий со стороны пациентов в его адрес не поступало. Фельдшер женат и воспитывает маленького ребенка.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
