Происшествия

Жуткая трагедия: спор из-за денег обернулся гибелью молодого парня в Алматинской области

Фото: unsplash
В Алматинской области конфликт из-за выручки между приятелями обернулся трагедией. Инцидент произошел 10 мая 2026 года в поселке Боралдай, где в результате конфликта погиб молодой человек, передает Zakon.kz.

Информация о происшествии распространилась в социальных сетях и Telegram-каналах. По словам родственников, погибший приехал на работу в кафе, где между ним и его другом якобы произошла ссора из-за 70 тысяч тенге.

"Как утверждает семья погибшего, в промежутке между 20:18 и 21:04 молодого человека избили. По предварительным данным, подозреваемый нанес удар тупым предметом по голове. Согласно результатам предварительной экспертизы, у пострадавшего произошел разрыв селезенки, после чего началась рвота с кровью", – отмечается в сообщении Telegram-канала "Криминальный Казахстан".

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали ситуацию, сообщив о начале досудебного расследования по факту смерти лица.

По данным ведомства, мужчине стало плохо, после чего бригада скорой помощи доставила его в больницу, где он впоследствии скончался.

На данном этапе следствия проводится всесторонняя проверка всех доводов, озвученных близкими погибшего.

"В настоящее время продолжается производство необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства областного департамента. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – рассказали 15 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что молодого парня зарезали в Талгарском районе.

Канат Болысбек
