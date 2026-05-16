Автобус насмерть сбил мать двоих детей на пешеходном переходе в Талдыкоргане

В Талдыкоргане под колесами пассажирского автобуса погибла женщина. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 15 мая 2026 года на улице Назарбаева, передает Zakon.kz.

О трагедии в социальных сетях сообщила журналист Сандугаш Дуйсенова. По ее данным, ДТП произошло, когда горожанка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Она погибла на месте. Для семьи это страшная трагедия. У нее остались двое маленьких детей. Родные погибшей ищут очевидцев происшествия", – написала она в своем посте 16 мая 2026 года.

Официальный комментарий по поводу произошедшего предоставили в Департаменте полиции области Жетысу. По предварительным данным правоохранительных органов, наезд на пешехода совершил водитель автобуса марки Isuzu.

Травмы, полученные женщиной в результате столкновения, оказались несовместимыми с жизнью – она скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

"В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия. Автобус водворен на специализированную стоянку. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – сообщили в ведомстве корреспонденту Zakon.kz 16 мая 2026 года.

