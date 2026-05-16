Перевернулся на краю пропасти: жуткое ДТП произошло в Тургенском ущелье

В Тургенском ущелье Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся легковой автомобиль и пострадал человек. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Кадры с места аварии, на которых запечатлен опрокинутый у края дороги Hyundai, ранее разлетелись по социальным сетям. Очевидцы предполагали, что инцидент случился по пути на высокогорное плато Асы.

Позже официальные детали случившегося озвучили в Департаменте полиции Алматинской области. По предварительным данным, авария произошла 14 мая около 13:30. За рулем иномарки находился 66-летний водитель. Двигаясь по автодороге Тургень – Асы задним ходом, мужчина не справился с управлением, из-за чего машина съехала на край проезжей части и перевернулась.

Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. В результате опрокидывания транспортного средства различные телесные повреждения получил пассажир автомобиля – его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Водитель привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – сообщили в ведомстве корреспонденту Zakon.kz 16 мая 2026 года.

