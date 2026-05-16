23-летняя девушка умерла в ИВС Шымкента после заявления о попытке изнасилования

В Шымкенте выясняют обстоятельства гибели 23-летней Сании Жубанышевой в изоляторе временного содержания, куда она попала по подозрению в ранении несовершеннолетнего. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.

Резонансную ситуацию предал огласке адвокат Мухаммад Алиосман Оглу, который совместно с коллегой представлял интересы Сании Жубанышевой. По данным защитника, ранним утром 2 мая девушка находилась в гостях у знакомого, где компания молодых людей якобы попыталась склонить ее к интимной близости против воли.

Адвокат утверждает, что девушке удалось вырваться на улицу, откуда она отправила подругам геолокацию с просьбой вызвать полицию. В этот момент между оставшимися в доме мужчинами произошел конфликт, который Жубанышева фиксировала на камеру телефона – на видеозаписи, по словам адвоката, запечатлен вооруженный ножом человек и слышны угрозы.

Сторона защиты настаивает, что прибывшие на место сотрудники полиции не приняли во внимание заявление девушки о попытке изнасилования и перевели ее в статус подозреваемой по делу о ранении подростка, к которому, по заверениям адвоката, она не была причастна.

"Почему заявление девушки о попытке изнасилования и сексуальных домогательствах остается без внимания? Почему не учитывается видеозапись, на которой зафиксирован вооруженный конфликт между мужчинами? Почему потерпевшую фактически пытаются сделать обвиняемой? Я извиняюсь, но зачем нужно было ее закрывать? Для чего? Девчонка этого не совершала. И обязательно нужно было, чтобы она умерла, чтобы доказать, что она не виновата", – заявил на видео адвокат Мухаммад Алиосман Оглу.

В свою очередь в пресс-службе Департамента полиции Шымкента озвучили официальную версию следствия, опровергнув заявления о необоснованном преследовании. По данным ведомства, уголовное дело было возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

"По данным следствия, в ночь на 2 мая после посещения увеселительного заведения девушка прибыла в дом своего знакомого, где находились его младшие брат и сестра, а также друзья. Со слов допрошенных свидетелей (имеются видео показания), между ней и несовершеннолетним произошел словесный конфликт, в ходе которого подростку в присутствии других ею было нанесено проникающее ножевое ранение", – сообщили в ведомстве корреспонденту Zakon.kz 16 мая 2026 года.

В ДП Шымкента отметили, что пострадавшего экстренно госпитализировали, а доставленная в полицию подозреваемая, как показало медицинское освидетельствование, находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом в материалах дела документально зафиксировано, что никаких телесных повреждений у задержанной на тот момент обнаружено не было.

"12 мая, спустя 10 дней после задержания, находившаяся под следствием девушка заявила о якобы имеющих место противоправных действиях в отношении нее. В рамках проверки были допрошены все находящиеся в доме лица. Со слов свидетелей, указанные доводы не подтверждаются. Тем не менее, все обстоятельства и заявления под следствием проверяются в рамках досудебного расследования. В ходе досудебного расследования постановлением Следственного суда города Шымкент в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – отметили в ДП.

Трагическая развязка наступила в ночь на 15 мая: находясь в камере, подследственная стала жаловаться сокамерницам на резкое ухудшение самочувствия. По предварительной версии, девушка самостоятельно в большом количестве употребила чужие медикаменты – лекарственные препараты, принадлежащие сокамернице и предназначенные для лечения сердечных заболеваний.

"Подследственная экстренно была доставлена в медицинское учреждение, где спустя несколько часов скончалось. Предварительная причина смерти – отравление лекарственным препаратом. По факту суицида возбуждено уголовное дело. Также начато досудебное расследование по факту возможных нарушений правил содержания в изоляторе временного содержания". Департамент полиции Шымкента

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе полного всестороннего и объективного расследования. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции.

Ранее сообщалось, что осужденный погиб в колонии Атырау.