#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.17
547.47
6.42
Происшествия

23-летняя девушка умерла в ИВС Шымкента после заявления о попытке изнасилования

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 19:14 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте выясняют обстоятельства гибели 23-летней Сании Жубанышевой в изоляторе временного содержания, куда она попала по подозрению в ранении несовершеннолетнего. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города, передает Zakon.kz.

Резонансную ситуацию предал огласке адвокат Мухаммад Алиосман Оглу, который совместно с коллегой представлял интересы Сании Жубанышевой. По данным защитника, ранним утром 2 мая девушка находилась в гостях у знакомого, где компания молодых людей якобы попыталась склонить ее к интимной близости против воли.

Адвокат утверждает, что девушке удалось вырваться на улицу, откуда она отправила подругам геолокацию с просьбой вызвать полицию. В этот момент между оставшимися в доме мужчинами произошел конфликт, который Жубанышева фиксировала на камеру телефона – на видеозаписи, по словам адвоката, запечатлен вооруженный ножом человек и слышны угрозы.

Сторона защиты настаивает, что прибывшие на место сотрудники полиции не приняли во внимание заявление девушки о попытке изнасилования и перевели ее в статус подозреваемой по делу о ранении подростка, к которому, по заверениям адвоката, она не была причастна.

"Почему заявление девушки о попытке изнасилования и сексуальных домогательствах остается без внимания? Почему не учитывается видеозапись, на которой зафиксирован вооруженный конфликт между мужчинами? Почему потерпевшую фактически пытаются сделать обвиняемой? Я извиняюсь, но зачем нужно было ее закрывать? Для чего? Девчонка этого не совершала. И обязательно нужно было, чтобы она умерла, чтобы доказать, что она не виновата", – заявил на видео адвокат Мухаммад Алиосман Оглу.

В свою очередь в пресс-службе Департамента полиции Шымкента озвучили официальную версию следствия, опровергнув заявления о необоснованном преследовании. По данным ведомства, уголовное дело было возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

"По данным следствия, в ночь на 2 мая после посещения увеселительного заведения девушка прибыла в дом своего знакомого, где находились его младшие брат и сестра, а также друзья. Со слов допрошенных свидетелей (имеются видео показания), между ней и несовершеннолетним произошел словесный конфликт, в ходе которого подростку в присутствии других ею было нанесено проникающее ножевое ранение", – сообщили в ведомстве корреспонденту Zakon.kz 16 мая 2026 года.

В ДП Шымкента отметили, что пострадавшего экстренно госпитализировали, а доставленная в полицию подозреваемая, как показало медицинское освидетельствование, находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом в материалах дела документально зафиксировано, что никаких телесных повреждений у задержанной на тот момент обнаружено не было.

"12 мая, спустя 10 дней после задержания, находившаяся под следствием девушка заявила о якобы имеющих место противоправных действиях в отношении нее. В рамках проверки были допрошены все находящиеся в доме лица. Со слов свидетелей, указанные доводы не подтверждаются. Тем не менее, все обстоятельства и заявления под следствием проверяются в рамках досудебного расследования. В ходе досудебного расследования постановлением Следственного суда города Шымкент в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – отметили в ДП.

Трагическая развязка наступила в ночь на 15 мая: находясь в камере, подследственная стала жаловаться сокамерницам на резкое ухудшение самочувствия. По предварительной версии, девушка самостоятельно в большом количестве употребила чужие медикаменты – лекарственные препараты, принадлежащие сокамернице и предназначенные для лечения сердечных заболеваний.

"Подследственная экстренно была доставлена в медицинское учреждение, где спустя несколько часов скончалось. Предварительная причина смерти – отравление лекарственным препаратом. По факту суицида возбуждено уголовное дело. Также начато досудебное расследование по факту возможных нарушений правил содержания в изоляторе временного содержания". Департамент полиции Шымкента

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе полного всестороннего и объективного расследования. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции.

Ранее сообщалось, что осужденный погиб в колонии Атырау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
11:38, 30 июня 2025
Полицейского начальника в Шымкенте обвинили в изнасиловании: комментарий ДП
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
13:47, 15 января 2026
Трагедия в Талгаре: после визита в больницу умерла 20-летняя девушка
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
18:46, 24 апреля 2026
Подростки устроили жестокую расправу над сверстниками в Актау – видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Один гол решил исход матча между &quot;Окжетпесом&quot; и &quot;Астаной&quot; в КПЛ
18:55, Сегодня
Один гол решил исход матча между "Окжетпесом" и "Астаной" в КПЛ
Ислам Чесноков остался в шаге от &quot;золота&quot; чемпионата Шотландии
18:33, Сегодня
Ислам Чесноков остался в шаге от "золота" чемпионата Шотландии
Путинцева вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге
17:42, Сегодня
Путинцева вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге
Казахстанский дзюдоист потерпел сенсационное поражение на престижном турнире в Испании
17:30, Сегодня
Казахстанский дзюдоист потерпел сенсационное поражение на престижном турнире в Испании
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: