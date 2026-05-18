Происшествия

Опасные игры в Шымкенте: за выходку подростка ответили родители

Подросток забрасывал автобус камнями, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 18:17
В пресс-службе Департамента полиции Шымкента рассказали, что подросток, который повредил стекло автобуса, когда кидал в него камни, задержан. С любителем бросать предметы была проведена воспитательная беседа, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что по заявлению водителя общественного транспорта правоохранители провели проверку, в ходе которой установили личность несовершеннолетнего хулигана.

"В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлены административные материалы по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С ним также проведена профилактическая беседа о недопустимости противоправного поведения, а также разъяснены последствия и ответственность за совершение правонарушений", – сообщили в пресс-службе ДП города.

Ранее представители автотранспорта Шымкента рассказали, как неоднократно автобус №149 подростки закидывали камнями. В результате чего последний ремонт транспорта обошелся 100 тыс. тенге.

Лика Морозова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
