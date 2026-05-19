Происшествия

Футбольный мяч попал в лицо актюбинке, вызвав сотрясение мозга и черепно-мозговую травму

Фото: Zakon.kz
Футбольный матч между клубами "Актобе" и "Алтай" закончился травмой для жительницы Актобе Аянай Елтоковой, сообщает Zakon.kz.

Во время игры мяч улетел с поля на трибуны и попал ей в лицо, передает "Astana TV". Аянай получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и теперь проходит лечение.

"Пошла кровь, я опустила голову вниз, потом я вообще не знаю, что происходило. Я более-менее очнулась и пришла в себя, когда сидела на скамейке возле стадиона. И когда уже приехали в больницу, нам оказали помощь. И там мне сказали, что желательна госпитализация. Диагноз по итогу поставили "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей и сотрясение тяжелой степени", – рассказала женщина.

Теперь ее мучают бессонница и головные боли. Женщина уверена, что это произошло из-за отсутствия мер безопасности на стадионе. Но больше всего ее возмутила недостаточная реакция клуба на инцидент с ней.

В самом футбольном клубе заявили, что пострадавшую пригласили в офис клуба и принесли официальные извинения.

"За всю историю футбольного клуба это первый случай. Мы официально извинились, договорились, что завтра встретимся, и мы подарим ей и ее мужу абонемент на год и футболки ФК "Актобе". Никогда не ставятся сетки. И даже по международным стандартам сетки ставятся за воротами", – прокомментировал происшествие медиаофицер ФК "Актобе" Асет Жомарт.

Тем временем пострадавшая собирается потребовать от клуба возмещения морального и материального ущерба.

На днях алматинский "Кайрат" эффектно обыграл столичный "Женис" не только на поле, но и в соцсетях.

