Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил травму и покинул поле на носилках

На 10-й минуте матча "Кайрат" против "Актобе" звездный вратарь алматинского футбольного клуба получил серьезную травму. Темирлан Анарбеков покинул поле на носилках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Матч принципиальных соперников – "Кайрата" и "Актобе" – проходит 14 сентября 2025 года, он стартовал в 17:00.

Фото: Zakon.kz

Вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков вывел алматинский ФК в основной этап Лиги чемпионов УЕФА и стал звездой.

В ночь на 27 августа 2025 года "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2). Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде. Теперь алматинский "Кайрат", впервые пробившийся в основную сетку ЛЧ, ожидает жеребьевку.

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид" 30 сентября 2025 года.