Происшествия

ДТП в Петропавловске оставило город без света

ДТП в Петропавловске, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 05:25 Фото: unsplash
На днях в Рабочем поселке легковой автомобиль на высокой скорости протаранил опору линии электропередачи и от удара тяжелый бетонный столб переломился и рухнул на землю, оставив без энергоснабжения более сотни жилых домов, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным сотрудников правоохранительных органов, за рулем транспортного средства находился 19-летний житель областного центра. Водитель попросту не справился с управлением, потому что заснул за рулем. Об этом передает Almaty.TV.

Полицейские оперативно направили виновника аварии на медицинскую экспертизу, чтобы проверить наличие запрещенных веществ в организме.

"Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Вопросы возмещения нанесенного материального ущерба городским электрическим сетям будут разрешены в установленном законом порядке в рамках гражданско-правовых отношений. Сам водитель подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП", – рассказал старший инспектор Управления административной полиции ДП Северо-Казахстанской области Азамат Жамуков.

Ранее в Петропавловске суд обязал чиновников выплатить компенсацию местной жительнице, которая получила серьезную травму из-за ненадлежащего содержания городской инфраструктуры.

