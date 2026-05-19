Происшествия

На севере Казахстана обнаружили мертвым недавно назначенного акима

Смаилов Ерлан Мухамедович, аким, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 11:49 Фото: gov.kz
В Северо-Казахстанской области (СКО) найден мертвым аким Майского сельского округа Акжарского района Ерлан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) сегодня, 19 мая 2026 года, уточнили, что проводятся необходимые следственные действия.

"18 мая в селе Майское СКО обнаружено тело 48-летнего жителя. По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба ДП СКО

На сайте аппарата акима Майского сельского округа Акжарского района СКО сказано, что Смаилов родился 14 декабря 1977 года. Свою карьеру начинал с преподавателя математики и физики.

Должность акима Майского сельского округа занимал с 17 февраля 2026 года.

Также известно, что 6 мая 2026 года в Актюбинской области было обнаружено тело бывшего акима Кенкиякского сельского округа Куанышбека Серикжанова. 4 мая 2026 года Серикжанов написал заявление об увольнении, а уже на следующий день, 5 мая, его официально освободили от должности.

Примечательно, что в регионе уже сообщалось о похожем случае. 22 декабря 2025 года стало известно, что Еркин Далмагамбетов – аким города Темир Темирского района Актюбинской области – покончил с собой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
