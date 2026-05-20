Нестандартная операция: спасатели Кызылорды выехали на вызов из-за верблюда
Фото: magnific.com
Спасатели получили сообщение о том, что в Аральском районе Кызылординской области верблюд упал в канализационный колодец возле дома и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели с помощью специальной техники и оборудования провели спасательную операцию. Оперативным и профессиональным действиям спасатели верблюд был благополучно извлечен из колодца.
"В результате происшествия животное не пострадало. Спасатели МЧС всегда готовы прийти на помощь в любой чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчину спасли на водохранилище в Карагандинской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript