Происшествия

Обвал на шахте Бестобе: двое мужчин погибли при поиске золота

На заброшенной шахте в Акмолинской области произошел смертельный обвал, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 22:56 Фото: magnific.com
В Акмолинской области на руднике Бестобе погибли двое мужчин. "Черные старатели" добывали золотую руду, когда их насмерть засыпало землей, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, отмечает КТК, погибшие незаконно проникли на шахту. Известно, что золото они искали в законсервированной зоне рудника. Во время поисков в туннеле произошло обрушение земли, и мужчины оказались похороненными заживо. Разобрав завал, спасатели достали их тела без признаков жизни. Погибшими оказались двое уроженцев СКО.

Все подробности выясняются.

"На руднике шахты Бестобе произошел обвал горной массы, в результате которого погибли двое мужчин в возрасте 38 лет и 21 года. По данному факту Управлением полиции города Степногорска начато досудебное расследование". Старший инспектор отдела информационной политики ДП Акмолинской области Асем Абдрахманова

Ранее сообщалось, что уголовную ответственность для "черных старателей" предлагают ввести в Казахстане.

