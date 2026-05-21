Массовые обыски и задержания прошли в ряде регионов Казахстана: в МВД назвали причину

Сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана во второй декаде мая пресечен ряд особо крупных партий синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 21 мая 2026 года, раскрыл начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов:

В Алматы задержана жительница города, у которой в ходе обысковых мероприятий изъято свыше 2 кг альфа-PVP. Подозреваемая дала признательные показания.

В самом крупном мегаполисе задержан еще один подозреваемый. У молодого парня также при обыске по месту жительства изъято около 1 кг синтетики и таблетки психотропного действия.

В Восточно-Казахстанской области задержан наркокурьер из Алматинской области, который под руководством куратора интернет-наркомагазина занимался доставкой наркотиков в регионы. При обыске у подозреваемого изъято свыше 2 кг наркотиков.

В Карагандинской области на трассе Алматы – Екатеринбург задержан наркокурьер при перевозке крупной партии синтетических наркотиков, где в салоне автомобиля изъято около 1 кг альфа-PVP.

"Общий вес изъятых партий синтетических наркотиков составил более 6 кг, что эквивалентно 18 тыс. разовых доз. Это – тысячи спасенных жизней и сохраненное здоровье молодежи. В рамках досудебных расследований, начатых по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных причастных лиц". Бахытжан Амирханов

Спикер подчеркнул, что все подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания.

Также МВД обратилось к молодежи в преддверии каникул.

"В преддверии каникулярного периода МВД призывает молодежь не поддаваться соблазну быстрого заработка "легких денег" на распространении наркотиков. Помните: для преступников вы лишь "расходный материал". Подумайте о своих близких!" – заключил Бахытжан Амирханов.

