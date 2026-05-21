#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
Происшествия

Массовые обыски и задержания прошли в ряде регионов Казахстана: в МВД назвали причину

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 09:19 Фото: Zakon.kz
Сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана во второй декаде мая пресечен ряд особо крупных партий синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 21 мая 2026 года, раскрыл начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов:

  • В Алматы задержана жительница города, у которой в ходе обысковых мероприятий изъято свыше 2 кг альфа-PVP. Подозреваемая дала признательные показания.
  • В самом крупном мегаполисе задержан еще один подозреваемый. У молодого парня также при обыске по месту жительства изъято около 1 кг синтетики и таблетки психотропного действия.
  • В Восточно-Казахстанской области задержан наркокурьер из Алматинской области, который под руководством куратора интернет-наркомагазина занимался доставкой наркотиков в регионы. При обыске у подозреваемого изъято свыше 2 кг наркотиков.
  • В Карагандинской области на трассе Алматы – Екатеринбург задержан наркокурьер при перевозке крупной партии синтетических наркотиков, где в салоне автомобиля изъято около 1 кг альфа-PVP.
"Общий вес изъятых партий синтетических наркотиков составил более 6 кг, что эквивалентно 18 тыс. разовых доз. Это – тысячи спасенных жизней и сохраненное здоровье молодежи. В рамках досудебных расследований, начатых по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных причастных лиц".Бахытжан Амирханов

Спикер подчеркнул, что все подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания.

Также МВД обратилось к молодежи в преддверии каникул.

"В преддверии каникулярного периода МВД призывает молодежь не поддаваться соблазну быстрого заработка "легких денег" на распространении наркотиков. Помните: для преступников вы лишь "расходный материал". Подумайте о своих близких!" – заключил Бахытжан Амирханов.

13 мая 2026 года стало известно о троих братьях из Алматы, которые подозреваются в организации нелегальной торговли наркотиками через свой интернет-магазин. Отмечалось, что им грозит пожизненное. Подробнее – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
дорога, машины, служебные авто полиции
10:10, Сегодня
Почему в крупнейший город Западного Казахстана стянули полицейских из трех регионов
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
09:44, 24 апреля 2026
Задержания прошли в двух регионах Казахстана – в МВД назвали причину
Массовые задержания прошли в ряде регионов Казахстана: в МВД назвали причину
17:27, 24 апреля 2025
Массовые задержания прошли в ряде регионов Казахстана: в МВД назвали причину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский таеквондист Еркебулан Енсегенов проведёт поединок за финал чемпионата Азии
09:55, Сегодня
Казахстанский таеквондист Еркебулан Енсегенов проведёт поединок за финал чемпионата Азии
15 медалей завоевали казахстанские шахматисты на квалификационном чемпионате мира
09:50, Сегодня
15 медалей завоевали казахстанские шахматисты на Сурдлимпийском чемпионате мира
Таеквондо ЧА в Монголии
09:34, Сегодня
Призёр первенства мира из Казахстана Кумартаева с победы стартовала на ЧА по таеквондо в Монголии
Несколько команд КПЛ получили штраф от КФФ
09:20, Сегодня
Несколько команд КПЛ получили штраф от КФФ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: