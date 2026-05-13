Общество

Трое братьев из Алматы организовали "бизнес" и теперь им грозит пожизненное

Трое братьев из Алматы организовали нелегальную торговлю наркотиками через свой интернет-магазин, сообщает Zakon.kz.

Их деятельность раскрыли сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности Департамента полиции (ДП).

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое граждан, являющихся родственниками, которые, по данным следствия, действовали в составе устойчивой группы и выполняли распределенные роли в незаконной схеме сбыта наркотиков", – сообщили 13 мая 2026 года в ДП.

У задержанных изъяли свертки с веществом, предположительно синтетического происхождения, а также наркотические средства растительного происхождения. Также обнаружены электронные весы, упаковочные материалы и иные предметы, используемые для фасовки и подготовки наркотиков к сбыту.

Во время дальнейших мероприятий полиция нашла оборудованные тайниковые закладки, предназначенные для распространения наркотиков на территории города.

Общий объем изъятых веществ относится к крупной партии. Они направлены на судебную экспертизу.

В Министерстве внутренних дел ранее предупредили, что ответственность за наркопреступления предусмотрена самая строгая, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
