Массовые задержания прошли в ряде регионов Казахстана: в МВД назвали причину

В Казахстане пресечена деятельность по незаконной добыче золотосодержащей руды. В связи с этим в ряде регионов прошли массовые задержания. Об этом 24 апреля 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов на территории областей Абай и Жетысу, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей, пресечена сотрудниками МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры.

"Установлено, что компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведывательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

По его словам, в ходе проведенных обысков были изъяты свыше 6700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды (пульпы), 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы.

"Кроме того, на местах обнаружены и изъяты 45 единиц спецтехники. В полицию доставлено 62 лица, включая директоров и учредителей ряда ТОО. По выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". Куандык Алпыс

Представитель МВД подчеркнул, что ущерб государству причинен в особо крупном размере.

В конце ноября 2024 года стало известно, что найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов.