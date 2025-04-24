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Происшествия

Массовые задержания прошли в ряде регионов Казахстана: в МВД назвали причину

Массовые задержания прошли в ряде регионов Казахстана: в МВД назвали причину, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 17:27 Фото: YouTube/mvdkontent
В Казахстане пресечена деятельность по незаконной добыче золотосодержащей руды. В связи с этим в ряде регионов прошли массовые задержания. Об этом 24 апреля 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов на территории областей Абай и Жетысу, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей, пресечена сотрудниками МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры.

"Установлено, что компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведывательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

По его словам, в ходе проведенных обысков были изъяты свыше 6700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды (пульпы), 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы.

"Кроме того, на местах обнаружены и изъяты 45 единиц спецтехники. В полицию доставлено 62 лица, включая директоров и учредителей ряда ТОО. По выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы".Куандык Алпыс

Представитель МВД подчеркнул, что ущерб государству причинен в особо крупном размере.

В конце ноября 2024 года стало известно, что найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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