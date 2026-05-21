Загадочная гибель девушки в Костанайской области обрастает слухами

Правоохранители расследуют гибель девушки, тело которой нашли в одном из водоемов Аркалыка. Обстоятельства трагедии выясняются. Об этом 21 мая 2026 года сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом изначально появилась в местных пабликах. Еще до официальных комментариев ведомства пользователи соцсетей начали активно обсуждать случившееся, распространяя кадры с места происшествия.

В связи с этим в правоохранительных органах призвали граждан не доверять непроверенной информации и слухам. На данный момент по факту обнаружения погибшей ведется расследование.

"По факту обнаружения тела девушки в водоеме без видимых признаков насильственной смерти начато досудебное расследование", – сообщили в полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

