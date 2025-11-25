Подростка от возможного падения с моста спасли в Талдыкоргане
По информации полиции, сообщение о том, что подросток, стоящий на мосту в Талдыкоргане, может совершить опасное действие, поступило на канал 102. На место происшествия незамедлительно были направлены патрульные экипажи.
"Полицейские Серик Танабаев, Айбек Узакбай, Баян Алимхан и Эльдар Елюбаев оперативно прибыли и взяли ситуацию под контроль. Они спокойно поговорили с подростком и оказали ему психологическую поддержку", – рассказали в Департаменте полиции региона.
Профессиональные действия Эльдара Елюбаева и Серика Танабаева помогли юноше успокоиться, и когда он позволил сотрудникам приблизиться, его перевели в безопасное место.
Позднее несовершеннолетнего доставили к дежурным психологам, которые оказали необходимую помощь.
"В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Оперативные и слаженные действия полиции не допустили развития опасной ситуации", – отметили стражи порядка.
