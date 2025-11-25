#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Происшествия

Подростка от возможного падения с моста спасли в Талдыкоргане

подросток совершал опасное действие, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 23:01 Фото: pixabay
Полицейские Талдыкоргана смогли предотвратить трагедию – несовершеннолетний находился в темное время суток на строящемся мосте и рисковал упасть, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, сообщение о том, что подросток, стоящий на мосту в Талдыкоргане, может совершить опасное действие, поступило на канал 102. На место происшествия незамедлительно были направлены патрульные экипажи.

"Полицейские Серик Танабаев, Айбек Узакбай, Баян Алимхан и Эльдар Елюбаев оперативно прибыли и взяли ситуацию под контроль. Они спокойно поговорили с подростком и оказали ему психологическую поддержку", – рассказали в Департаменте полиции региона.

Профессиональные действия Эльдара Елюбаева и Серика Танабаева помогли юноше успокоиться, и когда он позволил сотрудникам приблизиться, его перевели в безопасное место.

Позднее несовершеннолетнего доставили к дежурным психологам, которые оказали необходимую помощь.

"В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Оперативные и слаженные действия полиции не допустили развития опасной ситуации", – отметили стражи порядка.

Ранее в селе Бейнеу Мангистауской области камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения патрульного автомобиля с легковым автомобилем Toyota Camry. Оказалось, что иномаркой управлял подросток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
В Туркестане полицейский героически спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
19:14, 30 июня 2025
В Туркестане полицейский героически спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
Девушка поссорилась с отцом и пыталась спрыгнуть с моста в Туркестанской области
19:25, 19 февраля 2024
Девушка поссорилась с отцом и пыталась спрыгнуть с моста в Туркестанской области
Личные проблемы толкнули девушку на мост в Усть-Каменогорске: ее спасли от фатального шага
19:33, 04 декабря 2023
Личные проблемы толкнули девушку на мост в Усть-Каменогорске: ее спасли от фатального шага
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: