Подростка от возможного падения с моста спасли в Талдыкоргане

Полицейские Талдыкоргана смогли предотвратить трагедию – несовершеннолетний находился в темное время суток на строящемся мосте и рисковал упасть, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, сообщение о том, что подросток, стоящий на мосту в Талдыкоргане, может совершить опасное действие, поступило на канал 102. На место происшествия незамедлительно были направлены патрульные экипажи.

"Полицейские Серик Танабаев, Айбек Узакбай, Баян Алимхан и Эльдар Елюбаев оперативно прибыли и взяли ситуацию под контроль. Они спокойно поговорили с подростком и оказали ему психологическую поддержку", – рассказали в Департаменте полиции региона.

Профессиональные действия Эльдара Елюбаева и Серика Танабаева помогли юноше успокоиться, и когда он позволил сотрудникам приблизиться, его перевели в безопасное место.

Позднее несовершеннолетнего доставили к дежурным психологам, которые оказали необходимую помощь.

"В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Оперативные и слаженные действия полиции не допустили развития опасной ситуации", – отметили стражи порядка.

