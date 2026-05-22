#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
471.45
547.21
6.63
Происшествия

Спасатели срочно выехали в горы под Алматы

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 18:35 Фото: Zakon.kz
В горах Алматинской области прошла спасательная операция после того, как подросток отстал от туристической группы во время спуска с пика Букреева, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило на номер 112, рассказали в пресс-службе МЧС РК. Группа из пяти человек совершала спуск с пика Букреева, однако один из участников потерялся и не смог самостоятельно продолжить маршрут.

"На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Прибывшие спасатели оперативно установили его местонахождение, поднялись в горную местность и сопроводили подростка в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался".Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве напомнили, что перед выходом в горы важно заранее планировать маршрут, информировать близких о передвижении, а также учитывать погодные условия и собственную физическую подготовку.

Ранее мы сообщали, что 25-летний житель Алматы бесследно исчез.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание
10:01, 29 марта 2026
Группа из пяти подростков пропала в горах Алматы: их нашли спасатели
Алматы, Алматинская область
03:00, 30 марта 2026
Подростки заблудились в горах под Алматы
Спасатели спустили с гор заблудившихся во время восхождения на Большой Алматинский пик туристов
04:02, 28 июля 2024
Спасатели спустили с гор заблудившихся во время восхождения на Большой Алматинский пик туристов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Бивол
17:50, Сегодня
Без Бенавидеса: Бивол может подраться с чемпионом мира Смитом после боя в России
КФФ вынесла наказания: штрафы клубам КПЛ и дисквалификация тренера &quot;Жетысу&quot;
17:46, Сегодня
КФФ вынесла наказания: штрафы клубам КПЛ и дисквалификация тренера "Жетысу"
WADA
17:30, Сегодня
Конгресс WADA планируется провести в столице Казахстана в 2027 году
&quot;Окжетпес&quot; добыл важные три очка в матче против &quot;Алтая&quot; в КПЛ
16:53, Сегодня
"Окжетпес" добыл важные три очка в матче против "Алтая" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: