Спасатели срочно выехали в горы под Алматы

В горах Алматинской области прошла спасательная операция после того, как подросток отстал от туристической группы во время спуска с пика Букреева, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило на номер 112, рассказали в пресс-службе МЧС РК. Группа из пяти человек совершала спуск с пика Букреева, однако один из участников потерялся и не смог самостоятельно продолжить маршрут.

"На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Прибывшие спасатели оперативно установили его местонахождение, поднялись в горную местность и сопроводили подростка в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался". Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве напомнили, что перед выходом в горы важно заранее планировать маршрут, информировать близких о передвижении, а также учитывать погодные условия и собственную физическую подготовку.

