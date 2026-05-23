Происшествия

Двое суток без связи: пропавшего туриста нашли живым в горах Алматы

Туриста нашли живым в горах близ Шымбулака после двух дней поисков, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 20:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
Еще 20 мая турист ушел со стороны Шымбулака и должен был вернуться через два дня. Когда в назначенное время он не вышел на связь, а телефон оказался вне зоны доступа, близкие забили тревогу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на поиски экстренно отправились спасатели РСС "Барыс" и Службы спасения ДЧС г. Алматы, которые, поднявшись на высоту 3200 м, пешим ходом обследовали склон в сторону пика Чимбулачка.

"Пропавший мужчина был обнаружен в ходе обследования маршрута. Медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели обеспечили его безопасный спуск до высокогорного катка "Медеу" и передали близким", – говорится в сообщении.

Спасатели напомнили: отправляясь в горы, всегда сообщайте свой точный маршрут и хронометраж похода близким!

Ранее сообщалось, что в горах Алматинской области прошла спасательная операция после того, как подросток отстал от туристической группы во время спуска с пика Букреева.

Елена Беляева
