Двое суток без связи: пропавшего туриста нашли живым в горах Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
Еще 20 мая турист ушел со стороны Шымбулака и должен был вернуться через два дня. Когда в назначенное время он не вышел на связь, а телефон оказался вне зоны доступа, близкие забили тревогу, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на поиски экстренно отправились спасатели РСС "Барыс" и Службы спасения ДЧС г. Алматы, которые, поднявшись на высоту 3200 м, пешим ходом обследовали склон в сторону пика Чимбулачка.
"Пропавший мужчина был обнаружен в ходе обследования маршрута. Медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели обеспечили его безопасный спуск до высокогорного катка "Медеу" и передали близким", – говорится в сообщении.
Спасатели напомнили: отправляясь в горы, всегда сообщайте свой точный маршрут и хронометраж похода близким!
Ранее сообщалось, что в горах Алматинской области прошла спасательная операция после того, как подросток отстал от туристической группы во время спуска с пика Букреева.
