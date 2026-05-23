Исчез на работе и не вернулся: в Алматы нашли тело молодого мужчины

25-летний Ерзат Егизбай бесследно исчез посреди рабочего дня в Жетысуском районе Алматы. Его искали сотрудники правоохранительных органов и две крупные волонтерские организации, сообщает Zakon.kz.

Одна из организаций опубликовала пост о том, что парень погиб.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Больших сил и терпения пережить это горе. Наши поиски завершены... К несчастью, черной ориентировкой", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с заявлением в полицию о пропаже молодого человека обратился его родной брат. С его слов, Ерзат Егизбай днем 19 мая 2026 года вышел со строительного объекта, расположенного по проспекту Райымбека (в районе дома 147Б). При себе парень имел сотовый телефон, который последний раз был активен на территории Алматинской области – в Енбекшиказахском районе (Иссыкские дачи, СТ "Коксай").