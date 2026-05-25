Происшествия

Видео жестокого избиения собаки Герды шокировало Казнет: суд поставил точку в деле

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 18:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Атырау вынесли приговор местной жительнице, которая жестоко избила лопатой собаку по кличке Герда. Суд №2 города Атырау признал женщину виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 31 марта во дворе одного из частных домов. Как установил суд, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени, умышленно нанесла животному несколько ударов лопатой по голове и морде.

В результате избиения ветеринары диагностировали у собаки травмы средней степени тяжести: множественные телесные повреждения, обширные гематомы и отеки мягких тканей.

В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину лишь частично и просила о смягчении наказания.

"Приговором суда Л. Т. признана виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 316 УК, ей с учетом ее материального положения, наличия несовершеннолетнего ребенка назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 (сто) часов", – говорится в сообщении суда.

Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

Видеозапись инцидента появилась в Threads в начале апреля, после чего мгновенно распространилась в других социальных сетях. На кадрах видно, как женщина наносит удары лопатой привязанной собаке, которая пытается укрыться от ударов, прижавшись к стене дома. Кадры жестокого обращения с животным вызвали волну возмущения в Казнете. Сама же осужденная тогда объясняла агрессию тем, что собака якобы загрызла ее кошку.

Ранее сообщалось, что бездомный алабай загрыз стадо овец в Жамбылской области. Хозяину скота спустя два года удалось отсудить компенсацию у властей.

Канат Болысбек
