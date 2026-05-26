Казахстанка с ножом напала на продавца в торговом центре Степногорска

В одном из магазинов Степногорска произошло нападение с ножом на продавца. Кадры инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

К счастью, как отмечают очевидцы, серьезных травм удалось избежать.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемая установлена и помещена в медицинское учреждение". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также сказано, что проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника детского сада после жалобы местной жительницы на издевательства над ее сыном. Мать пострадавшего ребенка заявила, что малыша систематически били и закрывали в туалете.