Казахстанка с ножом напала на продавца в торговом центре Степногорска
В одном из магазинов Степногорска произошло нападение с ножом на продавца. Кадры инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.
К счастью, как отмечают очевидцы, серьезных травм удалось избежать.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемая установлена и помещена в медицинское учреждение".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Также сказано, что проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение.
