Происшествия

Лошадь выбежала на дорогу в Атырауской области: водитель погиб на месте

Лошадь выбежала на дорогу возле Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 06:00 Фото: Zakon.kz
21 мая на 57-м км автодороги Атырау – Индер от столкновения с лошадью погиб 56-летний водитель автомобиля Lada Granta, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы Департамента полиции Атырауской области от 24 мая. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, а пассажирка 1972 года рождения получила различные травмы и была доставлена в Махамбетскую районную больницу.

В департаменте полиции отметили, что, несмотря на проводимую работу и привлечение владельцев бесконтрольно пасущегося скота к ответственности, подобные случаи продолжают происходить.

"Несмотря на принимаемые меры и привлечение владельцев бесконтрольно пасущегося скота к административной ответственности, подобные факты продолжают фиксироваться", – рассказали правоохранители.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также правовую оценку дадут владельцу животного, допустившему выпас скота рядом с трассой.

Днями ранее ДТП в Петропавловске оставило город без света.

Фото Алия Абди
Алия Абди
