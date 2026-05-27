В Актобе прогремел взрыв такой силы, что содрогнулись соседние дома – есть погибшая

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Актобе в результате взрыва погиб человек. ЧП произошло во вторник, 26 мая 2026 года, в районе ГМЗ на улице Турксиба, передает Zakon.kz.

Издание "Диапазон" пишет, что территория у дома оцеплена, само здание разрушено. "Мы живем на Зинченко, от взрыва у нас даже крыша подпрыгнула. Я очень испугалась", – рассказала очевидец. Как сообщили в ДЧС, по предварительной версии, причиной происшествия стала утечка природного газа. "На месте происшествия обнаружена погибшая женщина. К ликвидации последствий привлечены силы и средства ДЧС, ЦМК, ОСО, в том числе кинологический расчет. На месте работают сотрудники Департамента полиции и экстренных служб. В настоящее время проводятся аварийно-спасательные работы, обследование завалов и установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в ведомстве. Утром 5 мая 2026 года на территории одного из заводов Усть-Каменогорска произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. По состоянию на 10:42 пожар полностью ликвидировали.

