Cobalt перевернулся после удара грузовика: жесткое ДТП попало на видео в Актау

Серьезная авария произошла 31 мая 2026 года на автодороге Актау – Аэропорт: в результате жесткого столкновения с многотонным грузовиком Shacman перевернулся и лег на крышу легковой автомобиль Chevrolet Cobalt, передает Zakon.kz.

Очевидцы происшествия сняли последствия удара на видео, которое мгновенно разлетелось по местным пабликам и социальным сетям. Несмотря на пугающие кадры с места ЧП, где искореженная легковушка осталась лежать посреди проезжей части колесами вверх, инцидент обошелся без человеческих жертв.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожно-патрульной полиции. Обстоятельства и детали случившегося официально прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области, назвав предварительного виновника аварии.

"Сегодня 31 мая примерно в 14:30 на автодороге Актау – Аэропорт произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины Shacman и автомашины Chevrolet Cobalt. По предварительным данным, водитель грузовой автомашины Shacman, не уступив дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, допустил столкновение", – сообщили 31 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

В полиции добавили, что водитель грузовой автомашины привлечен к ответственности по статье 610 КоАП РК. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку.

