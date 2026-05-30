#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Второй случай за неделю: КАМАЗ сбил велосипедиста на глазах у очевидцев в Астане

Опасный поворот: в Астане грузовик сбил мужчину на велосипеде, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 18:16 Фото: скриншот видео
В Астане КАМАЗ сбил 35-летнего мужчину на велосипеде – это уже второй подобный инцидент в столице за последние несколько дней. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Zakon.kz.

Жуткий инцидент произошел на проспекте Тлендиева. Кадры с места аварии появились в Instagram-аккаунте sergek.kaz 30 мая 2026 года.

"Водитель грузовика при повороте направо не заметил мужчину на велосипеде, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу", – говорится в описании к видео.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

"По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкое причинение вреда здоровью, возбуждено уголовное дело. Установлено, что водитель автомашины КАМАЗ, следуя по проспекту Тлендиева, при повороте направо в направлении автозаправочной станции допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 30 мая 2026 года в ДП столицы.

В соцсетях изначально появилась информация, что пострадавшим был подросток, однако в полиции уточнили детали: под колеса грузовика попал 35-летний мужчина. С тяжелыми травмами пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу.

При этом в полиции обратили внимание на важный нюанс: пострадавший пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда, что является грубым нарушением. Стражи порядка в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения с призывом быть предельно внимательными и строго соблюдать скоростной режим.

"Велосипедистам необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Согласно требованиям ПДД, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедисты обязаны спешиться и перевести велосипед рядом с собой. Перед началом движения и пересечением дороги необходимо убедиться в безопасности маневра. Использование световозвращающих элементов и защитной экипировки также способствует снижению риска получения травм и повышает безопасность на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения является залогом сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения", – говорится в сообщении полиции.

26 мая 2026 года в Астане произошел похожий инцидент: водитель грузового автомобиля марки Mercedes при повороте направо на улицу Пушкина совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.

В соцсетях рассказали о том, что на велосипеде ехал ученик 5-го класса. В полиции подтвердили, что в результате ДТП от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Спустя несколько дней в Талгарском районе Алматинской области произошло жесткое столкновение рейсового автобуса и грузовика, момент которого попал на камеры видеорегистраторов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
23:02, 17 августа 2025
В Астане произошла трагедия: дочь подозревается в убийстве матери
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
11:24, 14 октября 2025
В Алматы мужчину сбили во дворе дома: очевидцы утверждают, что намеренно
Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна
01:14, 30 мая 2026
Жуткая трагедия произошла с маленьким ребенком в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко вышла в четвёртый круг &quot;Ролан Гаррос&quot;-2026
19:10, Сегодня
Арина Соболенко вышла в четвёртый круг "Ролан Гаррос"-2026
&quot;Ты покорил моё сердце&quot;: Джокович высказался о поражении от Фонсеки на &quot;Ролан Гаррос&quot;
18:49, Сегодня
"Ты покорил моё сердце": Джокович высказался о поражении от Фонсеки на "Ролан Гаррос"
Абинур Нурымбет прокомментировал дебютный вызов в сборную Казахстана
18:16, Сегодня
Абинур Нурымбет прокомментировал дебютный вызов в сборную Казахстана
Форвард &quot;Кызылжара&quot; Йоаннес Бьярталид вызван в сборную Фарерских островов
17:48, Сегодня
Форвард "Кызылжара" Йоаннес Бьярталид вызван в сборную Фарерских островов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: