Второй случай за неделю: КАМАЗ сбил велосипедиста на глазах у очевидцев в Астане

В Астане КАМАЗ сбил 35-летнего мужчину на велосипеде – это уже второй подобный инцидент в столице за последние несколько дней. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Zakon.kz.

Жуткий инцидент произошел на проспекте Тлендиева. Кадры с места аварии появились в Instagram-аккаунте sergek.kaz 30 мая 2026 года.

"Водитель грузовика при повороте направо не заметил мужчину на велосипеде, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу", – говорится в описании к видео.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

"По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкое причинение вреда здоровью, возбуждено уголовное дело. Установлено, что водитель автомашины КАМАЗ, следуя по проспекту Тлендиева, при повороте направо в направлении автозаправочной станции допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 30 мая 2026 года в ДП столицы.

В соцсетях изначально появилась информация, что пострадавшим был подросток, однако в полиции уточнили детали: под колеса грузовика попал 35-летний мужчина. С тяжелыми травмами пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу.

При этом в полиции обратили внимание на важный нюанс: пострадавший пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда, что является грубым нарушением. Стражи порядка в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения с призывом быть предельно внимательными и строго соблюдать скоростной режим.

"Велосипедистам необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Согласно требованиям ПДД, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедисты обязаны спешиться и перевести велосипед рядом с собой. Перед началом движения и пересечением дороги необходимо убедиться в безопасности маневра. Использование световозвращающих элементов и защитной экипировки также способствует снижению риска получения травм и повышает безопасность на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения является залогом сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения", – говорится в сообщении полиции.

26 мая 2026 года в Астане произошел похожий инцидент: водитель грузового автомобиля марки Mercedes при повороте направо на улицу Пушкина совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.

В соцсетях рассказали о том, что на велосипеде ехал ученик 5-го класса. В полиции подтвердили, что в результате ДТП от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

