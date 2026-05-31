Грубо нарушили ПДД: четыре авто жестко столкнулись за час в одной точке в Алматы

В ночь на 1 июня 2026 года на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы в Алматы с разницей в час произошли два ДТП. В обоих случаях, по предварительной информации, причиной столкновений стало грубое нарушение ПДД, передает Zakon.kz.

Первый инцидент произошел с участием пассажирского автобуса 22-го маршрута и автомобиля Toyota Camry. По предварительной информации, автобус без пассажиров завершал смену и направлялся в автопарк по улице Момышулы.

Встречный легковой автомобиль совершал левый поворот на проспект Рыскулова. Как рассказали очевидцы, маневр, возможно, выполнялся со второго ряда, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся прямо общественным транспортом.

От удара легковушку развернуло и отбросило на проезжую часть. Несмотря на серьезные повреждения машин, в этой аварии никто не пострадал – водитель Toyota после осмотра прибывшими медиками отказался от госпитализации.

Примерно через час на этом же перекрестке столкнулись Changan CS55 и Chevrolet Onix. По словам водителя Chevrolet, он выехал на пересечение улиц на разрешающий зеленый сигнал светофора, когда в боковую часть его кузова врезался китайский кроссовер.

В то же время, по словам других очевидцев, Changan CS55 мог выехать на перекресток на запрещающий сигнал.

В салоне кроссовера находились двое детей, а за рулем "китайца" – женщина. Прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать несовершеннолетних для детального обследования, мать поехала вместе с ними.

На месте происшествий работали сотрудники дорожной полиции, которым предстоит установить точные обстоятельства и определить степень ответственности участников обеих аварий.

